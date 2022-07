23/07/2022 KL. 20:00

For abonnenter

Tagterrassen med udsigt til Danmarks travleste trafikknudepunkt er det helt store trækplaster på nyt hotel

På Level Six kan man smage på 21 forskellige slags danske gin og møde mennesker fra hele verden til en fyraftensdrink. Udsigten over København fra byens nye rooftop bar er bestemt også være at tage med.