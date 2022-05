Tre eventyrlige billeder at rejse efter

Når tyske Caspar David Friedrich (1774-1840) maler ”Vandreren over tågehavet” (1817) med ryggen til, er det ikke for at skjule bjergbestigerens identitet; det er nærmere for at man skal sætte sig i vandrerens sted, at man skal bestige bjerget med ham og med ham se ud over landskabet og tågehavet.

Motivet er sammensat af flere af Friedrichs skitser fra Elbens Sandstensbjerge, der ligger i det sydøstlige Tyskland og det nordvestlige Tjekkiet.

”Vandreren over tågehavet” anses som et mesterværk inden for romantikken. Det måler 95x75 cm og er blandt de vigtigste værker i samlingen på Hamburger Kunsthalle, der ligger tæt på Hamborgs hovedbanegård.