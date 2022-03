Gå en tur i landskabet, der formede Danmark som nation

Klokken er lidt over syv om morgenen, jeg parkerer bilen ved Klintehavn, den lille lystbåde- og lystfiskerhavn syd for Møns Klint. Jeg er sammen med to venner, taget på tur for at gå fra syd til nord og retur, langs havet og i højderne.

Vejret er tindrende klart og køligt denne spæde forårsmorgen, og vi har en pragtfuld udsigt