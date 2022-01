22/01/2022 KL. 19:00

Mr. Copenhagen elsker en af hovedstadens største turistattraktioner: »Det er sådan en smuk måde at se byen på«

Henrik Thierlein har tilbragt halvdelen af sit liv i hovedstaden, men kalder sig stadig fynbo. Han går under navnet ”Mr. Copenhagen”, og kærligheden til København skal findes i blandt andet højtbelagt smørrebrød og et frivilligt cykelinitiativ for ældre.