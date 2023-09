Også bedre løn til politifolk og fængselsbetjente er en del af det politiske program.

Jørn ”Jønke” Nielsen var med til at grundlægge rockerklubben Hells Angels i Danmark. Men i november 2020 blev han smidt ud, efter at have været medlem i næsten 40 år.

Tidligere er han blevet dømt for både vold og drab.

Jørn ”Jønke” Nielsen er blandt andet dømt for at have dræbt Henning Norbert Knudsen også kendt som ”Makrellen”, som var præsident i den rivaliserende rockergruppe Bullshit.

”Makrellen” blev dræbt af skud fra en maskinpistol i 1984. Det blev kulminationen på en blodig rockerkrig, der frem til december 1986 kostede 12 personer livet.

Jørn ”Jønke” Nielsen flygtede efter drabet i skjul i udlandet. I 1988 vendte han hjem til Danmark og tilstod. Han blev idømt 16 års fængsel for likvideringen.