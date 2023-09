Liberal Alliance: Staten bør tilbyde at købe boliger med høje vurderinger

- En kaptajn skulle deklarere værdien af sin last og beskatte deraf. For at modvirke for lave egenvurderinger kunne kongen købe lasten til kaptajnens værdisætning. Selvjustits, skrev Steffen W. Frølund på det sociale medie X, der dengang hed Twitter.

Denne gang er forslaget tænkt omvendt, således at det altså bliver staten, der har serveretten, siger skatteordføreren.

Han vil fremlægge forslaget for de andre partier bag boligskatteforliget, når de mødes tirsdag.

SPØRGSMÅL: I er selv en del af forliget. Bærer I ikke en del af ansvaret for de problemer, der er opstået?

- Jo, altså vi er allesammen blevet meget overraskede over, at systemet skyder skævt. Nu synes vi, at vi skal skynde os at gøre et eller andet ved det, siger Steffen W. Frølund.

Foruden Liberal Alliance blev boligskatteforliget indgået af Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale.