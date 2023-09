Lidegaard vil styrke EU's magt ved at udvide mod øst

Han nævner konkret Georgien, Moldova, Ukraine og Balkan-lande som lande, der skal trækkes ind i Den Europæiske Union.

De Radikale har rykket sig på dette punkt. I 2019 afviste partiets daværende politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, at udvide EU med flere lande fra øst.

Her lød det fra Sofie Carsten Nielsen, at EU havde nok arbejde i at få styr på ”egen butik”. Polen og Ungarn udgjorde en rigelig udfordring.

Siden har Rusland invaderet Ukraine, og det ændrer sagen, mener Martin Lidegaard.