Theresa Scavenius håber voksne kan løse Alternativets krise

Theresa Scavenius beskyldes af nogle for at være polemisk og svær at arbejde sammen med, men det ønsker hun ikke at kommentere.

- Det er helt irrelevant for det her, så jeg tror, citaterne slutter nu her, siger hun.

Forperson Trine Aslaug ærgrer sig i en skriftlig kommentar over, at Scavenius forlader processen.

- Jeg kan bekræfte, at Theresa Scavenius i dag har forladt den mæglingsproces, som Alternativets hovedbestyrelse har sat i værk. Det er beklageligt, men vi må blot tage Theresas beslutning til efterretning. Herfra er det vores opgave at beslutte, hvad der skal ske videre herfra, skriver hun.