Regeringens første trepartsaftale skal styrke voksnes læsefærdigheder

- Det gælder i det offentlige, hvor vi nok mest akut mangler kvalificeret arbejdskraft til at sikre vores ældre en tryg og værdig alderdom, siger Mattias Tesfaye.

Ambitionen er, at digitale undervisningsforløb kan gøre det mere fleksibelt at opkvalificere sig. Det gælder både i forhold til tid og sted og kursisters mulighed for at lære i sit eget tempo.

Parterne vil sikre, at virksomheder og kursister ikke går forgæves grundet aflysninger eller for få tilmeldte, når de har brug for et AMU-kursus.

Efteruddannelse er afgørende ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

- Vi er glade for denne aftale, som stabiliserer området i årene frem. Men det er helt afgørende, at den politiske prioritering af VEU-området ikke stopper her, hvis vi skal sikre rekruttering og fastholdelse, siger næstformand Nanna Højlund.