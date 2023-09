Sygemeldt Gejl langer ud efter ligestillingsministeren

- Det kan aldrig være et mål, at man skal have en gruppe bestående af 100 procent kvinder. Det sender et signal om, at mænd ikke er lige så velkomne, og det polariserer ligestillingskampen, sagde hun tidligere fredag.

På X antydede hun desuden, at det ikke var passende med sådan et opslag med tanke på Torsten Gejls sygemelding.

Også Gejls partileder, Franciska Rosenkilde, har reageret kraftigt over for ministeren.

På X har hun samme budskab som Torsten Gejl:

- Jeg ved, at Torsten glæder sig over denne historiske begivenhed. I øvrigt finder jeg det uværdigt for en minister at blande en sygemeldt kollega ind i sit korstog mod Alternativet.

Foruden Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen og Franciska Rosenkilde består Alternativets folketingsgruppe af Helene Liliendahl Brydensholt, Sascha Faxe, Christina Olumeko og Theresa Scavenius.