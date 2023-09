10/09/2023 KL. 11:30

Et uventet knus fra en slagter på gaden gav topbossen modet tilbage: På et punkt har jeg været naiv

Jeg har tænkt meget over, om jeg kan finde ud af det. Men jeg er 62 år, så det her er en karrieremulighed nummer to, siger Stine Bosse om sin sene debut som politiker.