Liberal Alliance går i rette med S-opråb om danskernes arbejdsvilje: »Socialdemokratiet vil drive danskerne som kvæg«

Det er udtryk for »kvægdriveri«, når Socialdemokratiets top langer ud efter danskere for at svigte velfærdsstaten, hvis de ikke arbejder alt, hvad de kan.

Det mener politisk ordfører for Liberal Alliance Solbjørg Jakobsen, der har fået »ondt i sjælen« over den seneste tids debat om danskernes arbejdsvilje.