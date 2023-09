Tidligere KD-formand siger farvel til politik ved regionalvalg

Hun har over to omgange været landsformand for partiet. Først fra 2002 til 2005 og siden fra maj 2022 til kort efter valget i november samme år.

Her fik Kristendemokraterne endnu en gang ikke nok stemmer til at komme i Folketinget.

Marianne Karlsmose trak sig med den opsigtsvækkende anbefaling, at partiet burde droppe ambitionen om at komme i Folketinget for i stedet at fokusere på kommunal- og regionalpolitik.

Den anbefaling blev nedstemt af hovedbestyrelsen.

Siden februar 2023 har Marianne Karlsmose været landssekretær med ansvar for Øst-, Nord-, Midt- og Vestjylland i Kirkens Korshær.

Hun blev valgt til regionsrådet i Region Midtjylland første gang i 2017.