Isbella Arendt skal varetage landbrugets interesser

Hun gjorde sig bemærket i tv-debatterne og fik tilnavnet ”vikaren fra himlen” med henvisning til partiets kristne værdigrundlag.

Da hun forlod partiet i 2022, skete det under lettere dramatiske omstændigheder. Her lød det, at der havde været et højt konfliktniveau internt i partiet, og at hendes arbejdsglæde derfor var væk.

Blandt andet havde det skabt interne gnidninger, at partiets daværende folketingsmedlem, Jens Rohde, havde været ude med et forslag om at give alle kvinder i verden ret til abort.

- Der var et højt og vedvarende konfliktniveau, som har slidt over en længere periode. Og så har jeg tænkt over, hvad der så skal ske, og hvad jeg ellers skal gøre, og jeg er nået frem til den konklusion, at arbejdsglæde og trivsel er vigtigst, når man bruger mange timer på noget hver uge, sagde hun dengang.