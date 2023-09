Regeringen vil lade elever studere i udlandet fra sofaen

Han anerkender dog også, at der kan gå en del tabt ved ikke at befinde sig fysisk i et andet land. Man lærer her en anden kultur og et andet sprog at kende, ligesom den studerende vil få nye relationer.

Men han bifalder stadig, at muligheden kommer.

- Jeg ser ikke, at det her skal erstatte det andet. Det kan være et supplement, siger han.

Lovforslaget omfatter både universitetsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritime uddannelser.