Regeringspartier åbner for højere dieselafgift: Så dyrt kan det blive

Hvor meget mere skal ejerne af en dieselbil betale for at tanke, for at Danmark kan nå sit klimamål for 2025?

Svaret på det spørgsmål bliver nu relevant, fordi to af de tre regeringspartier erklærer sig åbne for at diskutere en højere dieselafgift. Og der findes et regnestykke fra regeringen, der giver svaret.