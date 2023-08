22 konservative indstiller Weiss som EP-spidskandidat

- Det handler i bund og grund om, at vi synes, at den proces, der har været omkring Pernille Weiss som kandidat eller ej, fra ledelsens side ikke har været håndteret særlig pænt, siger Heidi Bundgaard fra Varde byråd.

Det er ifølge Bundgaard ”landsrådet, der skal tage sådan en beslutning”. Hun kritiserer ledelsen for topstyring.

Indstillingen fra baglandet kommer, efter at partiformand Søren Pape Poulsen (K) i maj meddelte, at der var ”bred enighed” om ikke at genopstille Weiss som spidskandidat. Desuden opfordrede han Weiss til straks at trække sig fra EU-Parlamentet.