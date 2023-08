Lars Barfoed har meldt sig ind i Moderaterne

- Derfor er det et naturligt valg for mig.

Lars Barfoed meldte sig ud af De Konservative tidligere i august. Her lød det, at det primært drejede sig om den lokale konservative ledelse i Frederiksberg Kommune.

Over for Berlingske lyder det nu, at det også handler om den nuværende konservative formand, Søren Pape Poulsens, kurs. Særligt valget om at stå uden for SVM-regeringen, beskriver Lars Barfoed som ”et stort slag for mig”.

- Jeg er uenig i, at man hellere vil have en alliance med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som i mine øjne står for nogle helt andre værdier, end Det Konservative Folkeparti har stået for, siger han til mediet.