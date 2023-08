Jon Stephensen dropper injuriesag om underskrift

Stephensens advokat, Bjarke Vejby, har tidligere oplyst til Ritzau, at sagen bygger på udtalelser fra Dyremose i Børsen.

Jon Stephensen krævede en erstatning på 100.000 kroner.

Her sagde bestyrelsesformanden blandt andet, at bestyrelsen havde den opfattelse, at Jon Stephensen havde skrevet under i en andens navn, imens han arbejdede på Aveny-T.

Jon Stephensen blev i maj i fjor fyret som direktør for Aveny-T efter 11 år på posten. Bestyrelsen har ikke udtalt sig om, hvad der lå bag fyringen, hvor Stephensen stoppede med øjeblikkelig virkning.