Aki-Matilda Høegh-Dam tager orlov fra Folketinget

Aki-Matilda Høegh-Dam, der sidder i Folketinget for det grønlandske parti Siumut, tager orlov i to uger fra den 22. september.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

Det betyder, at hun misser Folketingets åbning den 3. oktober. Suppleant bliver projektleder Markus E. Olsen, som over for Sermitsiaq.AG bekræfter, at han tager over i et par uger.