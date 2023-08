Anklagemyndigheden har i Hjort-sagen lagt op til, at den skal behandles som en almindelige domsmandssag. I en sådan medvirker i byretten én juridisk dommer og to domsmænd.

Som sin begrundelse for, at sagen er politisk og derfor bør føres for et nævningeting, skriver Hjort på Facebook torsdag:

- Det er historisk at Justitsministeren pålægger anklagemyndigheden at rejse straffesag mod en oppositionspolitiker for landsskadelig virksomhed efter straffelovens paragraf 109 ved angiveligt at have ytret sig om statshemmeligheder, der er opnået kendskab til som enten forsvarsminister eller medlem af Folketingets kontroludvalg.

I april afviste Københavns Byret Hjort Frederiksens ønske, og siden har Østre Landsret også afvist det.