Rasmus Nordqvist melder kandidatur til EP-valg for SF

- Den kamp vil jeg også gerne kæmpe i Europa-Parlamentet, som jeg nu ønsker at stille op til for SF, skriver han.

Han går dog ikke efter at blive partiets spidskandidat.

- Jeg bakker fuldt og helt op om Kira Marie Peter-Hansen som vores spidskandidat, men jeg håber, at SFs medlemmer også vil give mig deres opbakning, skriver han videre.

Rasmus Nordqvist indleder facebookopslaget med at pointere, at han vil være vælgernes grønne stemme i EU-Parlamentet.

Derudover understreger han, at han kæmper for, at europæiske samarbejder skal bygge på fælles rettigheder og værdier - især kvinders ret over egen krop og ”LGBTQI rettigheder”, skriver han.