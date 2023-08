Regeringen vil ligestille bloddonation for homoseksuelle mænd

- Derfor er det også vores klare forventning, at vi meget snart kan sætte en stopper for mange års diskrimination af homoseksuelle bloddonorer i Danmark og dermed ikke længere udelukker mennesker fra at give blod på baggrund af deres seksualitet, skriver ordførerne i Altinget.

Videre i indlægget lyder det også, at sundhedsminister Sophie Løhde (V) har ”samme holdning” og har derfor bedt Styrelsen for Patientsikkerhed se på, hvordan reglerne kan lempes.

I dag kan homoseksuelle mænd kun donere blod, hvis de ikke har haft sex med en anden mand inden for fire måneder før donationen.