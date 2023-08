14/08/2023 KL. 19:15

Løkkes besøg i Beijing vidner om et »tydeligt skifte« i udenrigspolitikken væk fra pandaer og venskabsbyer

Kina er »ikke til at komme uden om«, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), som tirsdag drager til Beijing for at drøfte et nyt arbejdsprogram mellem Danmark og Kina. »En kæmpe strategisk fejlprioritering,« lyder kritikken.