Omstridt K-profil trodser Pape: Stiller op til genvalg

Udmeldingen kommer efter en del tumult den seneste uge i partiet.

Sidste fredag besluttede to lokale vælgerforeninger for De Konservative at indstille Pernille Weiss til genvalg som spidskandidat til valget til EU-Parlamentet.

Det hujede ikke partiets formand, Søren Pape Poulsen.

Han gik i rette med foreningerne i hårde vendinger efter tidligere at have trukket støtten til Pernille Weiss og opfordret til, at hun skulle trække sig fra sin post i EU-Parlamentet.

Det skete efter en intern undersøgelse, der ifølge partiet påviste et dårligt arbejdsmiljø under Pernille Weiss.