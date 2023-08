Støjberg vil sænke afgiften på generationsskifte

- Derfor er det vigtigt, at de familieejede virksomheder har gode betingelser, når de skal skifte generation.

Udmeldingen er et af fire forslag, Danmarksdemokraterne vil bruge til at skabe bedre vilkår for produktionsdanmark.

De andre tre er et højere kørselsfradrag i yderområder, 500 millioner kroner til erhvervsskoler og et permanent forsknings- og udviklingsbidrag til små og mellemstore virksomheders omstilling.

SVM-regeringen har bebudet at sænke afgiften fra 15 til 10 procent.

- Jeg har et blødt punkt for familieejede virksomheder, og man må bare huske på, at hvis det er svært at lave generationsskifte, kan man ende med at få udenlandske kapitalfonde og meget store virksomheder til at overtage de mindre virksomheder, siger Inger Støjberg.