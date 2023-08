SF ser et ufatteligt rod i embedsværket efter våbenredegørelse

Selv hvis det er tilfældet, er det en alvorlig sag, mener SF.

- Ellemann kan sagtens have været i god tro, men hvis hans forklaring står til troende, så er det her jo en organisation, hvor der er et ufatteligt rod i beslutningsgangene, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Partiet er utrygge ved, at problemerne kan opstå i denne tid.

- Det er ekstremt alvorligt, at et Forsvarsministerium i en tid med krig på europæisk jord ikke kan finde ud af, hvad den ene har sagt, og skriver noget forkert.

Det rejser tvivl om, hvorvidt noget lignende kan være sket før.

- Vi ved ikke, om det er den eneste gang. Så vi har sagt, at enhver sten skal vendes.

Enhedslisten reagerer også skarpt på sagen efter at have læst redegørelsen.