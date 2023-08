Tirsdag skal Venstres formand, forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen, forklare og forsvare sig over for et kritisk Folketing i den såkaldte kanonsag.

Og spørgsmålene hober sig op.

Anklagen går på, at Ellemann – bevidst eller ubevidst – har givet Folketinget forkerte oplysninger om hasteindkøbet af et israelsk artillerisystem