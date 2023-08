Alternativets Torsten Gejl sygemelder sig med stress

Hans sygeorlov begynder mandag, og den 7. september træder suppleanten Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen til.

I partiet bakker man Torsten Gejl op i, at han har taget beslutningen om at sygemelde sig.

- Det er en fare, der især ligger i at været et lille parti, når man har så mange ordførerskaber, som vi har, og gerne vil være med hele vejen rundt, siger gruppeforperson Sascha Faxe.

Alternativet ser også situationen som et bevis på, at der er et for højt tempo i samfundet.

- Uagtet hvilket parti, man er, er det altid hårdt, når en kollega bliver sygemeldt med stress. For os i særdeleshed er det måske et bevis på det, vi taler om: at vi har et samfund, der har et for højt tempo, som vi politisk arbejder for at sætte ned, siger Sascha Faxe.

For at komme nye stressforløb i forkøbet arbejder partiet med at have eksterne ordførerskaber, hvor en af partiets politikere uden for Folketinget kan varetage nogle af opgaverne.

Ligeledes vil folketingsgruppen i højere grad forsøge at tjekke ind på hinanden.