08/08/2023 KL. 11:45

For abonnenter

Gang på gang kobler regeringen korandebat til Ukraine-krigen: »Nu må den største spin-alarm i hele verden snart ringe«

Den danske regeringstop fremhæver, at »der er krig i Ukraine,« når den argumenterer for et lovindgreb mod koranafbrændinger herhjemme. Nu møder koblingen kritik fra politikere og eksperter.