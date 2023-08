Hækkerup forudser farlige magtkampe i Socialdemokratiet

Interne magtkampe i Socialdemokratiet som følge af Mette Frederiksens mulige NATO-kandidatur bliver ”farligt” for partiet i den kommende tid.

Det siger den tidligere socialdemokratiske minister Nick Hækkerup i et interview med Berlingske.

- Magtkampene vil fortsætte. Man kan ikke lægge til grund, at det var så det. Nu er spillepladen ny. Det her kommer til at blive farligt for Socialdemokratiet.