»Jeg er forfærdet og noget bekymret over det. Der er grund til at sende et klart signal til Irak om, at det er deres job at passe på udenlandske diplomater,« siger Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, på et pressemøde i Bruxelles.

Han understreger samtidig, at angrebet mod den svenske ambassade ikke har haft betydning for de danske ambassader.

»I forhold til de danske ambassader, så er der ro på. Men jeg vil opfordre danskere, der opholder sig i Irak, til at skrive sig på danskerlisten. Det, vi ser, er jo en udvikling i kølvandet på de koranafbrændinger, vi har set i Sverige og Danmark,« siger han.