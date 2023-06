Millioner skal forhindre senfølger hos børn udsat for overgreb

- Og det, der kommer til at ske nu, er, at en evidensbaseret og afprøvet metode, som er særligt tilrettelagt til børn, der har været udsat for vold og overgreb. Den kommer til at blive udbredt til alle landet kommuner, siger hun.

Behandlingen kan hjælpe børn med de symptomer og eftervirkninger, der kan være, når de har været udsat for vold eller overgreb.

- Og det er rigtig vigtigt, at de bliver tilbudt kvalificeret hjælp, så hurtigt som muligt. Så de ikke skal leve med senfølger efter vold og overgreb, som kan følge dem ind i både ungdommen og voksenalderen, siger Pernille Spitz.

- Det, den her metode kan, er, at den er målrettet de helt specifikke symptomer, tanker og følelser, som man ved, at langt de fleste ofre for vold og overgreb døjer med, siger hun.