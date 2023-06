Danmark vil ikke give Ukraine særlig adgang til EU-medlemskab

Nu kan Ukraine måske igen få særbehandling. Det næste skridt mod medlemskab er at gå fra at være kandidatland til at indlede selve forhandlingerne om optagelse.

Det vil i sig selv være usædvanligt, hvis EU indleder optagelsesforhandlinger med et land, der er i krig. Derudover viste en mundtlig rapport fra EU-Kommissionen i sidste uge, at Ukraine trods ihærdigt reformarbejde midt i krigen fortsat kun opfylder to ud af syv betingelser for at indlede optagelsesforhandlingerne.

Alligevel presses der i Bruxelles på for, at Ukraine skal have grønt lys til optagelsesforhandlinger til december.

Ukraine vil dog ikke få en særlig adgang til optagelse i EU uden om de normale krav, siger Mette Frederiksen.