Allerede i aftaleudkastet var der lagt op til en ophævelse af befordringspligten, hvilket har skabt nervøsitet for, om det vil gå ud over pakke- og brevsendingerne i yderområderne.

Af den nye aftale fremgår det, at Trafikstyrelsen med jævne mellemrum vil gennemføre undersøgelser af markedet med henblik på at vurdere, om det frie marked kan levere landsdækkende posttjenester til ensartede priser uanset geografisk placering.

Skulle der mod forventning opstå udfordringer med postleveringen i eksempelvis landdistrikterne, kan regeringen gribe ind og i yderste konsekvens sende opgaven i udbud.

- Det har været afgørende for os i disse forhandlinger, at alle danskere i hele landet fortsat har mulighed for at sende og modtage breve, udtaler postordfører for Socialdemokratiet Thomas Monberg i pressemeddelelsen.