54 millioner kroner afsættes til at hjælpe digitalt udfordrede

De omfatter blandt andet bedre hjælp til MitID, at vilkårene for it-frivillige forbedres, og at det skal være lettere at være støtteperson digitalt.

- Jeg er utrolig glad for, at vi nu gør det lettere for de danskere, der synes, at det digitale er svært. Jeg har en ambition om, at Danmark skal være et foregangsland for digital inklusion, og med aftalen tager vi nogle vigtige skridt på vejen mod det.

- Men vi er ikke i mål, og derfor er det et område, jeg vil fortsætte med at have stort fokus på, lyder det fra digitaliseringsminister Marie Bjerre (V).