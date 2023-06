Regeringen vil lade evakuerede afghanere blive i Danmark længere

Loven gav en særlig og midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder med videre samt de pågældendes nærmeste familie.

- Der er nu gået to år, siden vi var vidne til de kaotiske scener i Kabul, og Taliban er fortsat ved magten i Afghanistan. De personer, der er omfattet af særloven, har i Afghanistan bistået blandt andet de danske myndigheder, og dem har Danmark et særligt ansvar over for.

- Regeringen mener derfor, at der er behov for at forlænge særloven, så de pågældende bevarer muligheden for at indgå som en aktiv del af det danske samfund, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).