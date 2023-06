Danmarksdemokraterne har forladt forhandlinger om ny postaftale

Omdeling i sommerhusområder skal erstattes af ”centralt placerede brevkasseanlæg”, hvor borgere kan henvende sig for at få deres post udleveret.

Ifølge Danmarksdemokraterne bør der i en postaftale ikke gøres forskel på, hvor man bor.

- Vi synes, det er urimeligt, at Erna på 85 år fremover skal gå helt op til nærmeste offentlige vej for at hente sin post, blot fordi hun har valgt at bo udenfor de store byer, eller ikke kan få leveret post, fordi hun bor i et sommerhus, lyder det.

Ifølge flere medier lægger aftaleudkastet op til at ophæve befordringspligten.

Den tilsiger, at staten skal sikre udbringning af breve og pakker i hele landet. Derudover skal den årlige millionstøtte til PostNord fjernes.