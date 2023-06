Dan Jørgensen vil finde opbakning til global skat på skibsfart

Et centralt tema på Macrons topmøde i Paris er, hvordan man gennem såkaldt innovativ finansiering kan skaffe penge til grønne formål på alternative måder.

Her er der flere ting på bordet, fortæller Dan Jørgensen. En af de danske positioner er en global CO2-afgift på skibsfarten.

- Sådan kan vi sikre, at der er et incitament til at gøre skibstransporten grøn, men også at der kan samles et provenu, som kan bruges på grønne tiltag, siger han.

Danmark har længe forsøgt at få en afgift på skibsfarten til at være global frem for national.

Topmødet i Paris har karakter af et forberedende møde. Til efteråret er der et afgørende møde i Verdensbanken, og derefter er der klimatopmødet COP28.