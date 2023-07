Nasar Khaders politiske karriere sluttede brat

I løbet af hans over 20 år lange politiske karriere blev han bl.a. kendt for sit indædte forsvar for ytringsfrihed samt sin kritik af islamisme. Han har endda de arabiske ord for ”demokrati”, ”frihed” og ”ytringsfrihed” tatoveret på sin krop.

Under Muhammed-krisen i midten af 00’erne var han en aktiv debattør og var i den forbindelse med til at stifte foreningen Demokratiske Muslimer, som skulle være en forening for sekulære muslimer i Danmark.

Naser Khader måtte også, som en af de første danske politikere, være under politibeskyttelse efter trusler fra militante islamister.

Det er imidlertid ikke de eneste konflikter, han har været en del af.

I april 2021 bragte Berlingske en række artikler, hvor flere navngivne personer anklagede Naser Khader for at have truet og intimideret dem ved at kontakte deres arbejdsgiver i forlængelse af diskussioner på sociale medier.

I 2021 blev politikeren frifundet af Højesteret i en injuriesag, efter han havde skrevet på Facebook om den kvindelige Imam Sherin Khanhans »fortid som radikal islamist«.

Undervejs i sin karriere nåede Naser Khader bl.a. at være retsordfører for De Konservative og formand for Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget i Folketinget.

Begyndelsen på enden af Naser Khaders politiske karriere kom en sommerdag for snart to år siden.

Den 2. juli 2021, mens Naser Khader var sygemeldt fra Folketinget, bragte DR en historie, hvor fem kvinder anklagede Naser Khader for seksuelle overgreb og grænseoverskridende adfærd. Hændelserne skulle være fundet sted mellem 1999 og 2019.

Naser Khader afviste alle anklagerne og sagde bl.a. i et interview med TV 2 at »der er blevet smurt tykt på«. Han opgav senere at anlægge injuriesager mod kvinderne.

Efter anklagerne blev Naser Khader ekskluderet fra De Konservative, men han meldte sig selv ud af partiet, inden det blev officielt. Efterfølgende var han igen løsgænger i Folketinget, indtil han i 2022 altså meldte ud, at han ikke ville genopstille.

I 2022 åbnede Naser Khader rejsebureauet Palmyra Rejser - Naser Khaders Kulturrejser, der arrangerer guidede kulturrejser til især Mellemøsten. Derudover er han i dag senioranalytiker ved den amerikanske tænketank Middle East Forum.