Margrethe Vestager går efter nyt topjob

Den Europæiske Investeringsbank blev oprettet i 1958 og ligger i Luxembourg. Bankens opgave er at finansiere projekter, som hjælper med at nå EU-mål både i og uden for unionen. Banken låner penge på kapitalmarkederne for så at udlåne dem på gunstige vilkår til projekter, der støtter EU-mål.

Den samlede kapital beløber sig til næsten 250 mia. euro, svarende til lidt mere end 1.800 mia. kroner.

Margrethe Vestager var leder af Det Radikale Venstre fra 2007 til 2014, hvor hun forlod dansk politik til fordel for kommissærposten. Hun var på daværende tidspunkt vicestatsminister samt økonomi- og indenrigsminister i Helle Thorning-Schmidts SR-regering.