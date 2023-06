FE havde ikke lovhjemmel til at forsøge. Det skrev FE i tre forskellige notater sendt til Forsvarsministeriet. Men oplysningerne kom ikke med i et skriftligt svar til Folketingets Retsudvalg.

En række partier har efterfølgende ment, at Folketinget er blevet vildledt i sms-sagen.

De Konservative har stået bag et beslutningsforslag, som skal pålægge regeringen at ændre loven, så der kommer lovhjemmel til at forsøge at genskabe de slettede sms’er.

Kort inden mødet mandag aften fortalte De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, at Folketinget var indkaldt til at stemme om forslaget 29. juni.

Efter mødet siger Abildgaard:

- Om beslutningsforslaget vedtages eller ej, kan sms’erne ikke genskabes. Det får os til at gå tilbage og overveje, om vi skal have en anden ordlyd.