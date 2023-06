Sagen om de slettede sms’er er genopstået, efter BT forleden kunne afsløre, hvordan centrale oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blev fortiet i et svar til Folketinget.

FE havde i et internt notat skrevet, at Center for Cybersikkerhed ikke havde undersøgt, om der potentielt kunne findes relevante beskeder i de såkaldte sensordata. De bruges til at holde øje med ind- og udgående internettrafik hos vigtige myndigheder og ministerier – herunder Statsministeriet.

»I praksis ville dette kunne ske, hvis beskeder sendes via internettet – f.eks. via iMessage – ved anvendelse af et wifi-netværk,« skrev Forsvarets Efterretningstjeneste i notatet, som B.T. har offentliggjort.

Men FE var ikke blevet bedt om at undersøge det spor - og havde heller ikke lov til at gøre det. Ifølge loven må den slags data alene graves frem i helt særlige situationer – f.eks. hvis et it-system har været under cyberangreb fra en fremmed magt.

Det ville med andre ord kræve en lovændring at gøre forsøget på at finde Mette Frederiksens sms’er.

Det blev imidlertid udeladt fra svaret til Folketinget, som blev sendt af daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Folketinget den 6. december 2021.

Kun under et lukket samråd i Folketinget blev det ifølge et talepapir til Trine Bramsen sagt - i al fortrolighed og uden at befolkningen kunne høre med - at loven ikke giver hjemmel til at lede efter den slags data i den konkrete sag om de slettede sms’er fra minkforløbet.

Offentligheden fik det ikke at vide. Tværtimod udsendte Forsvarsministeriet en pressemeddelelse, hvor det blev slået fast, at »FE kan på det foreliggende grundlag ikke pege på yderligere undersøgelser, som kunne være iværksat for at fremfinde og eventuelt genskabe de pågældende beskeder.«