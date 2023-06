Troels Lund vil orientere partiledere om opsætningsfejl i sms-sag

Troels Lund Poulsen skriver, at han vil give en status om sagen, som presser Venstre.

For før folketingsvalget sidste år, som førte til, at Venstre nu sidder i regering med Socialdemokratiet, ville Venstre have vendt enhver sten i sagen. Nu er tonen en lidt anden. Men nu har den fungerende forsvarsminister altså nyt i sagen.

- Jeg vil i samme forbindelse orientere om en opsætningsfejl, som Center for Cybersikkerhed er blevet opmærksom på i forbindelse med afdækningen af sagen. Det skal understreges, at opsætningsfejlen ikke har haft betydning for muligheden for at tilgå indholdet af iMessages i den aktuelle sag, skriver Troels Lund Poulsen blandt andet til partilederne.