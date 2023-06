Stoltenberg som kompromis

Også Financial Times leverer nyt materiale til den tiltagende rygtestrøm om Nato-kabalen.

Under overskriften »Nato vender tilbage til Jens Stoltenberg midt i uenigheder om efterfølger« beretter avisen, at ledere i unavngivne Nato-lande hælder til, at den bedste løsning vil være at overtale Jens Stoltenberg til at tage endnu en periode som generalsekretær.

Stoltenbergs periode er allerede blevet forlænget tre gange, og selv har han afvist at gå efter en tur mere.

Men ifølge Financial Times er der voksende bekymring blandt Nato-medlemmer for, at landene ikke kan nå til enighed om en efterfølger forud for sommerens store topmøde i juli i Vilnius. Hvis Stoltenberg kan overtales til en forlængelse, vil det potentielt kunne fungere som en midlertidig løsning på kort sigt, lyder det.

»Muligheden for at forlænge Stoltenberg kommer efter bud på den danske statsminister Mette Frederiksen og den britiske forsvarsminister Ben Wallace indtil videre ikke har formået af vinde enstemmig opbakning i lyset af bred vifte af krav fra medlemslande,« skriver avisen.

Flere kandidater nævnes

Det tilføjes, at »mange hovedstæder« har udtrykt sig positivt om at vælge Natos første kvindelige generalsekretær, mens andre lande foretrækker en kandidat fra Østeuropa i lyset af krigen i Ukraine.

Afhængig af, hvilke medier man læser, er der forskellige udlægninger af, hvilke lande der uofficielt støtter Mette Frederiksens mulige kandidatur.

Mette Frederiksen har gang på gang afvist, at hun kandidater til posten, men internationale medier og diplomater nævner hende for tiden som én af flere mulige bud. Hun er dog langt fra det eneste navn, der cirkulerer på den diplomatiske rygtebørs – få overblikket her: