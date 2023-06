Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn, udtrykker stor sorg over tabet.

Han fremhæver Mette Gjerskovs politiske mærkesager.

- Hun havde et stort hjerte. Både politisk, hvor hun utrætteligt kæmpede for social retfærdighed og en grønnere fremtid. Og som kollega. Man kunne altid regne med Mette. Mine tanker går til Mettes pårørende, skriver han til Ritzau.

Skatteminister Jeppe Bruus skriver på Twitter:

- Utrolig trist over, at vores kollega Mette Gjerskov ikke er her mere. Altid godt humør og viljestærk. Ære været hendes minde.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, beskriver Mette Gjerskovs død som et stort tab.

- Vi arbejdede sammen som miljøordførere, og jeg kender hende som utrolig rar, varm og med en smittende humor. Hun var ægte som få på Christiansborg. Og det er et enormt tab, at hun ikke er her mere. Æret være hendes minde, skriver hun på Twitter.