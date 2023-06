Tidligere minister Mette Gjerskov er død

Mette Gjerskov blev 56 år.

Hun sad i Folketinget fra 2005 valgt i Roskilde, og i løbet af sin lange karriere nåede hun blandt meget andet at være minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fra 2011 til 2013 under Thorning-regeringen.

Hun var kendt som en politiker, der ikke var bange for at gå sin egen vej og stå fast på, hvad hun mente.

For eksempel var hun det eneste folketingsmedlem fra Socialdemokratiet, der gik imod partilinjen og stemte nej til tildækningsforbuddet – populært kaldet burkaforbuddet – i 2018. Det kostede hende posten som partiets udviklingsordfører.