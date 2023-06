Tidligere DF-profil har meldt sig ind i Nye Borgerlige

Henriksen gik efter formandsposten i DF 23. januar sidste år, men tabte magtkampen til Morten Messerschmidt.

Efterfølgende meldte Henriksen sig ud af DF. Begrundelsen var, at han ikke ville være i DF med Messerschmidt som formand.

I dag sidder Martin Henriksen i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Som løsgænger frem til i dag.

Efter at have meldt sig ud af DF, som han i mange år var en profileret udlændinge- og integrationsordfører for, overvejede Henriksen at stifte et helt nyt parti. Men han droppede tanken, sagde han for lidt over et år siden.

Siden folketingsvalget i november sidste år har Nye Borgerlige været i krise. Partiet har mistet folketingsmedlemmerne Mette Thiesen og Mikkel Bjørn til Dansk Folkeparti.