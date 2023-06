Henrik Dahl er valgt som Liberal Alliances spidskandidat til EU-valg

Han fremhæver eksempelvis, at ”det vigtige for os er, at det indre marked er omdrejningspunktet for EU”.

Henrik Dahl er lige nu udenrigsordfører for Liberal Alliance. Samme post havde han fra 2016 til 2019. Dahl har siddet i Folketinget siden 2015.

Liberal Alliance har tre gange tidligere forsøgt at komme ind i Bruxelles, men det er endnu ikke lykkedes.

I 2019 forsøgte partiet sig med den tidligere minister Mette Bock. Her fik de 2,2 procent af stemmerne. Færrest af alle partier.

I dag lyder det fra Henrik Dahl, at Liberal Alliance ”er optimister” i forhold til at få et mandat.

- Indtil for cirka et halvt år var det heller aldrig lykkedes at få 14 mandater, siger han med henvisning til partiets folketingsvalg i november.