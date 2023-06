07/06/2023 KL. 17:00

Partier vil have valg, hvis Mette Frederiksen smutter fra Statsministeriet

Partier mener, at der bør afholdes folketingsvalg, hvis Danmark skal have en ny statsminister. Samme holdning havde Socialdemokratiet i 2009. Ellers risikerede Lars Løkke at blive stemplet som ”prins John”.